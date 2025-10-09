約360万円！ トヨタ“新”「カムリ」発表され話題に！ 230馬力超え「FF／“4WD”セダン」！ “サメ顔”の加国「新モデル」に称賛の声

トヨタ「新カムリ」に熱視線！

トヨタのカナダ法人は2025年9月8日、ミドルサイズセダン「カムリ」2026年モデルを発表しました。

今回人気の「ナイトシェード」エディションを新たに加えた全6グレードのラインナップが揃い、ユーザーから多くの関心が集まっています。

ビッグな「FF／“4WD”セダン」！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カムリ」です！ 画像で見る（66枚）

トヨタ「カムリ」は、北米市場で長年にわたり高い販売実績を誇る定番セダンです。現在、日本国内では販売されていませんが、海外では9代目（初代セリカ・カムリを含めると通算11代目）モデルが展開されています。

2026年モデルでは、2.5リッターエンジンに第5世代ハイブリッドシステムを組み合わせ、走行性能と環境性能の両立を図っています。

さらに、全グレードにデュアルゾーンオートエアコンやヒーター付きフロントシート、パワー調整式運転席、本革巻きステアリング（ヒーター付き）などを標準装備し、快適性も大幅に向上しました。

北米仕様の新型カムリには、以下の6グレードが設定されています。

ベースとなる「SE FWD」は、8インチスクリーンと7インチデジタルメーターを標準装備したシンプルなモデル。

そこに18インチアルミホイールやムーンルーフを追加した「SE Upgrade」では、FWDとAWDの2タイプが用意され、出力はそれぞれ225馬力と232馬力となっています。

「SE」および「XSE」にはスポーツチューン仕様のサスペンションを採用し、走行性能を高めた仕様に。

特別仕様の「ナイトシェード AWD」は、“黒”をテーマに19インチブラックアルミホイールやミッドナイトブラックの外装パーツを組み合わせ、精悍な印象を演出します。

そして快適性を重視した「XLE AWD」では、レザーシートなどを備え、上質な室内空間を提供。

最上級の「XSE AWD」は、スポーティさと高級感を両立した仕上がりで、12.3インチの大型デジタルメーターやJBLプレミアムオーディオ、ヘッドアップディスプレイ、パノラミックビューモニター、渋滞運転支援機能など、先進装備が標準で搭載されています。

2026年型カムリの車両価格は、エントリーモデル「SE FWD」が3万4575カナダドル（約368万円）、「ナイトシェード AWD」が3万9397カナダドル（約420万円）、最上級の「XSE AWD」は4万5330カナダドル（約483万円）となっています。

※ ※ ※

SNSでは、「ブラックパーツが精悍でかっこいい」「スポーティな仕上がりに驚いた」といったデザイン面への好意的な声が寄せられているほか、「日本でも販売してほしい」「左ハンドルでも構わないから欲しい」といった熱意ある投稿も見られました。

デザイン、性能、快適性がさらに進化した2026年型カムリは、日本未発売ながら多くのユーザーから注目を集めており、今後の展開に期待が高まっています。