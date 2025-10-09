「会社に副業がバレない方法は？」「年金生活の母は扶養に入れる？」節税対策のコツをQ＆Aでわかりやすく解説！

10月、食料品など3000品目の値上げラッシュとともに、物価高騰が加速しているという。賢く乗り切るためにも、少しでも節約し、節税したいところだ。誰もが気になる節税テクニックは黒か白か？ 前編に続き、専門家の意見を聞いてみよう。

Q8.年金生活の母を扶養に入れてもいい？

贈与税や医療費控除以外にも、節税効果の大きいものはいくつもある。そのうちの一つが扶養をうまく使うワザだ。

たとえば年金生活の母親を自分の扶養家族に入れること。そうすると、38万〜58万円の扶養控除が適用される。

それだけでなく、母親の医療費も合算して医療費控除の対象にできる。年収がある程度高い人であれば、母親を扶養に入れるだけで何十万円もの節税ができる。板倉氏がポイントを解説する。

「大切なのは『生計を一にしている』ということです。こう聞くと、同居が条件と勘違いされる方がいるのですが、別居でも構いません。

また、母親の生活費を完全に負担する必要もなく、一定金額を毎月仕送りしていれば、税務署からは、生活を支えているとみなされます」

仕送り金額に明確な線引きはなく、グレーゾーンだが、毎月数万円ほどが目安とされている。

医療費や、介護施設費などを立て替えて支払っている場合も「母親の生活費を負担している」と認められることがある。いずれにせよ、きちんと記録を残すために、手渡しではなく銀行振り込みにしよう。注意点は他にもある。

「たとえば、親が年金で十分に生活できていて、仕送りが貯蓄に回っていたり、親が贅沢な生活をしていたりする場合は、仕送りが贈与と判断される恐れがありますので注意が必要です」（前田氏）

A 白 扶養控除が増えるのでおすすめ

Q9.会社に副業がバレない方法はある？

副業は会社にバレると思われがちだが、実は絶対にバレない抜け道がある。

「会社が社員の副業を発見する方法は、住民税の支払いです。確定申告をすると、自治体から会社に社員の住民税の天引き額が通知されます。そこで初めて、会社は社員の給与以外の収入を知ることになるのです」（板倉氏）

ただし、会社に住民税の額を知られない方法がある。

「確定申告の時に、住民税を自分で納付する『普通徴収』を選択してください。そうすると、会社に自分の住民税の額が伝わりません」（板倉氏）

普通徴収にすれば、毎年６月頃に自治体から住民税の納付書が自分にだけ送られてきて、会社にはバレない。

「ただし、就業規則で副業が禁止されている場合、万が一気づかれると懲戒処分になることもあります。会社のルールに従ってください」（板倉氏）

A ある 住民税を自分で払えばバレない

不動産の相続税評価額は路線価などから算出され、どれだけ部屋の中がきれいであるかは関係がない。

そのため、生前に自宅をリフォームして次世代に引き継ぐことで、自身の預貯金を減らしながら実質的な節税ができる。

「自宅のリフォームは金額も大きいので節税効果が高いです。一般的なリフォームであれば、固定資産税や相続税評価額は変わりません。

ただし、リフォームだけでなく、増築までしてしまうと評価額が上がることがあるので、できれば避けたほうがいいでしょう」（板倉氏）

同時にリフォーム促進税制を使うことで、さらに節税効果を高められる。

「リフォーム促進税制が対象となるのは、耐震、バリアフリー、省エネなどを目的としたもので範囲が広い。

工事内容に応じて、最大60万〜80万円が所得税から控除され、固定資産税の３分の１〜３分の２を減額できる制度です」（板倉氏）

耐震と省エネなど、２種類以上のリフォームをする場合は、控除も併用できる。

リフォームをする場合は、工事会社に事前に確認するといいだろう。

A できる リフォーム促進税制を使えばさらなる節税に

Q11.賃貸を親族に安く貸している。贈与税は課税されない？

不動産の扱いはグレーゾーンの範囲が広い。たとえば、親が所有している不動産を、娘夫婦に貸す場合を考えてみよう。

「相場より少し安い程度で貸すのであれば、贈与税が課税されることはまずないでしょう。問題は、相場の半額や、タダで貸しているケースです」（永井氏）

そうなると、相場との差額分が「みなし贈与」となる可能性がある。

「まさにグレーゾーンなのですが、国税庁が発表している『相続税法基本通達』では、親子間などで、社会通念上相当と認められる低額なら、贈与税は課さないという旨が記載されています。つまり、子供の生活を助ける意味で、安く貸している場合は課税されないのです」（永井氏）

この時の金額の目安となるのが、年間110万円の贈与税非課税枠の中に入るかどうかだ。

「親が持つ家賃９万円程度のアパートを子供に無償で貸す場合は、たとえ贈与とみなされても、年間108万円なので、贈与税の非課税枠が適用され、贈与税はかかりません。ただ、相場の家賃が10万円を超える場合にタダで貸していると『みなし贈与』となる可能性があるので注意が必要でしょう」（永井氏）

A △ 低額賃貸は否認のリスクあり

Q12.親の不動産を安い金額で子供に売れば相続税対策になる？

「たとえば、5000万円の不動産を相場より安い2000万円で子供に売れば、3000万円分、相続税を圧縮できると考える人がいますが、大間違いです。むしろペナルティが発生するリスクすらあるので、絶対にやめてください」（板倉氏）

売買なので、贈与ではないように思えるが、これは「低額譲渡」と呼ばれ、贈与税の課税対象だ。

「時価と譲渡額の差額の3000万円が実質的な贈与とみなされます。

すると『みなし贈与』と判断され、申告していないと、最大30％の無申告加算税や、40％の重加算税が上乗せられる可能性があります。

物件次第では数千万円もの請求になるリスクもあるので、安易な考えは禁物です」（板倉氏）

不動産は名義変更したら、必ず税務署のチェックが入る。もし、相場よりも安く親族間で売買していることがわかると、すぐに怪しまれてしまう。不安に思ったら、リスクは冒さず、税理士に相談するのがいい。

少しでも節税するためには、正しい知識を身につけておきたい。

A 黒 時価との差額が贈与税の対象になるので要注意

