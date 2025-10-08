Google（グーグル）は、折りたたみスマートフォン「Google Pixel 10 Pro Fold」を2025年10月9日に発売する。

折りたたみ機器初のIP68防水＆防塵性能

アルミニウム合金製のボディに、前モデルと比べ2倍の耐久性を実現した新たなギアレスヒンジを搭載したほか、折りたたみ機器では初だというIP68準拠の防水/防塵性能を備える。

内側に8型（2152×2076ドット）有機EL「Super Actua Flex ディスプレイ」、外側に6.4型（2364×1080ドット）有機EL「Actua ディスプレイ」を搭載する。内側ディスプレイの耐久性がさらに向上し、落下に対する保護を強化している。

折りたたみスマートフォンでは初の「Qi2」ワイヤレス充電に対応。磁気技術「Pixelsnap」により、開いた状態でも充電器やスタンドに装着可能だ。「Pixelsnap リングスタンド」に立てかければハンズフリーで動画を視聴できる。バッテリー容量は5015mAh。

「Google Pixel 10」シリーズと同様のAI（人工知能）機能を実装。「一緒に写る」「ベストテイク」「カメラコーチ」などのカメラ関連機能が利用可能。

4800万画素・メイン、1050万画素・超広角、1080万画素・望遠の3眼カメラを背面に装備する。クローズアップ撮影や最大20倍ズームなどを実現した。1000万画素・前面カメラ、同・インナーカメラを備える。

OSは「Android 16」をプレインストールする。メモリーは16GB。「Wi-Fi 7（11be）」準拠の無線LAN、Bluetooth 6をサポートする。

カラーはMoonstone、Jadeの2色。

「Google ストア」での直販価格は、内蔵ストレージ256GBモデルが26万7500円（税込）、同512GBモデルが28万7500円（同）。