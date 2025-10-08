体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働くベンティーさん（110kg）が、5日に配信された「ABEMA」のバラエティー番組「ダマってられない女たち season2」に登場した。同番組では「デブカリ」で働く女性たちに密着し、知られざる“ぽっちゃり人生”を伝えた。



ベンティーさんは同サービスでリピート率No.1という存在。口下手な40代男性のデートに同席し、メガサイズの小籠包を3口で完食するなど場を盛り上げ、「見てるだけで幸せな気分」と感謝される様子などが伝えられた。他にも女性が一人では行きづらいホストクラブに「ボディガードの代わりになるんで」と同行する様子が紹介された。



また、圧倒的人気No.1だというエミックスさん（110kg）も登場。かつてアイドルを目指していたが、システムエンジニア時代の激務とストレスで体重が47kgから102kgに増加した過去を持つ。自身のSNSでは過去の写真なども公開している。



「太ってる人を見ても、自分は可愛いからこの人とは別って思ってた」と当時の心境を振り返るエミックスさん。システムエンジニアを退職後はライブ配信活動で人気を博し、オーディション・プロジェクト「ミスiD」でアイドル賞を受賞したこともある。現在は特に同性からの「恋愛相談」で絶大な支持を集める。悩める女性相談者に「一生会わないか、付き合うか、どっちか選ばないと。ダメな女だ！だからだよ！」と愛ある喝を入れるスタイルが人気を呼んでいるという。



