お笑いコンビ・パーパーのあいなぷぅさんが2026年6月4日、お笑い芸人の狩野英孝さんから9年前に借りたDVDを紛失したことについて、「謎は全て解けました」とした上で経緯を説明した。「スッキリして良かったです」「そりゃ忘れるよな」発端は、狩野さんによる6月2日のX投稿だった。狩野さんは、「9年前に貸した『君の名は』が帰った来た」と報告した上で、「正式には無くしたっぽいので、新しく買ってきたらしい」と明かし、最後に