5大会連続のFIFAワールドカップに臨む日本代表DF長友佑都。メキシコ・モンテレイでの初練習を終えた長友は、「いよいよ特別なワールドカップのエネルギーが湧き上がってくる感じがしています。移動の疲れや時差で今日も（午前）3時くらいに目が覚めて、そこから寝ていないけど全然平気です。これがワールドカップの魔力ですね。全く疲れを感じない」と“らしさ全開”のコメントを残した。日本代表は31日のアイスランド代表戦後