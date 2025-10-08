イオン系のスーパーで、都市部のコンビニ跡地などにどんどんと増殖している「まいばすけっと」。どこへ行っても同じような品ぞろえなど、画一的な店舗づくりで買い物が楽しくないとして「虚無のショッピングゾーン」「都民への罰」に加え、「惣菜が壊滅的にまずい」といった酷評も目立つ。

しかし今後は、こうした「殺風景スーパー」とも呼べる業態がスタンダードになっていくかもしれない。小売・流通アナリストの中井彰人氏が解説する。



なぜ「店舗飽和」なのに、まいばすけっとは店舗を増やせるのか？

イオン系のミニスーパー、まいばすけっと（まいばす）の増殖が続いている。

首都圏の人口密集地にあるバス停ごとにできる感じでどんどん増えて、2025年2月期は店舗数1204店、売上高が2903億円、営業利益で81億円までに成長した。図表1は、まいばすの近年の業績推移だが、2018年から売り上げを1500億円も伸ばして、規模がほぼ倍になっている。同じくイオン系で首都圏の食品スーパーを展開する子会社のUSMH（期中加入のいなげやは除く）が、この間に300億円弱の増収だったのと比べれば、いかに凄いかがわかるだろう。

では、なぜまいばすけっとはこんなに店舗を増やせているのか。これは、首都圏の人口密集地でも「ミニスーパー」なら出店する余地はたくさんあるから、ということに尽きる。まいばすは、コンビニサイズの店舗に、生鮮品を含めたスーパーとしての最低限の品ぞろえをしているのが特徴であり、コンビニ跡地など小さいスペースに居抜き出店して、店舗数を増やしている。

種明かしすれば「なんだ、そんなことか」と思われるかもしれないが、コンビニ跡地に居抜き出店できるスーパーなど、実はほとんどない。

日本においてスーパーは、生鮮品を小分けにパック詰め（流通加工という）するため、各店舗はバックヤードに加工場を必要とするから、である。魚食、生食習慣のある日本の消費者は、生鮮品の鮮度にかなりシビアである。「店で今、切りました」「さっきパック詰めしました」というインストア加工を行わないと、納得してくれない。

このインストア加工が全国標準となったことで、日本のスーパーは、店舗ごとに広大な加工場と大量の加工人員が必要な業態となり、他の小売より生産性が低い、労働集約的産業として続いてきた。

「都民への罰」まいばすけっとに反感を持つ人が多い理由

最近ではまいばすけっとに対して「都民への罰」など酷評も目立ち、反感を持つ人も多いようだが、それはこのインストア加工をまいばすけっとが行っていないことも影響しているのではないか。まいばすは生鮮品について、イオンの流通加工センターで小分け・パック詰めした商品を配送して、店舗で並べるだけにしている。

言い換えれば、余計な鮮度アピールを放棄している。客数、売り上げが少ないことを前提として「センター集中処理で流通加工コストを低減」「バックヤードなしで店舗の大半を売場として使用」「密集店舗網で物流効率を向上」「PB比率を上げることで粗利率を向上」といった意欲的な工夫を重ね、損益分岐点の低いスーパーを実現しているわけだ。

イオンはこのまいばすを2005年から20年かけて育ててきた。それは、大都市部における高齢化の進行で、買物移動距離の短い消費者層が大幅に増加することを踏まえ、鮮度や品ぞろえよりも「近さ」を優先したスーパーが必要とされることを予測した、壮大な実験だった。そして、今、まさに時代がまいばすに追いつこうとしている。

経済環境がデフレからインフレに変わったことも大きい。

スーパー業界が、きわめて労働集約的なインストア加工を続けられたのは、2000年代以降続いたデフレ環境下で、従業員の非正規比率を相当に高めてきたからであった。しかし、コロナ後は「人件費高騰」「光熱費高騰」「価格転嫁の困難」という三重苦ともいわれる環境変化で、業界が労働集約的なインストア加工を継続するのは難しくなりつつある。

これからスーパー業界の「寡占化」が進んでいく

もっといえば、今後もさらに深刻化する人手不足は、労働集約的なオペレーションの存続を許さないのであり、センター集中加工方式への転換は「不可避」となりつつある。

センター集中加工が主流になることが何を意味するかといえば、スーパー業界の多様性の喪失、ということになるのだろう。

ご存じの方も多いと思うが、この業界にはご当地スーパーという言葉があるように、全国各地に地場で頑張っているスーパーがいくつもあって、それが地域の特色のような存在となっている。こうして多様なスーパーが割拠できたのは、インストア加工という非効率な仕組みが、徹底的な効率化を求める大手にとって障壁となっていたからだ。

センター集中加工方式になるということは、チェーンストア理論の原則通りになるということであり、規模の利益が一気に働き、期間収益、投資余力の大きさが競争力に直結する、ということでもある。その結果どうなるのかといえば、答えは「寡占化」であり、これはスーパー以外のコンビニ、ドラッグストアといった業態の寡占化の状況を見ればすぐにわかる。

生活必需品は「つまらない店」が大半に？

コンビニ業界では上位3社で9割、ドラッグストア業界は上位8社（12月に予定されているウエルシア＋ツルハの統合で、すぐ7社になる）で7割弱、ホームセンター業界についてもドラッグストア同様、上位8社で7割弱というのが、隣接する業態の現状である。

対するスーパー業界は、近年イオングループをはじめ、各地で上位企業のM&Aが加速しているが、それでも上位8社（イオングループは1社でカウント）のシェアは、まだ5割にも達しない（市場規模は全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケット白書2024」による2023年の数値＝25.5兆円で計算）。

それが、今後は上位企業の統合によってシェア2〜4割相当が寡占される可能性がある。スーパー業界の市場規模は大きく、2〜4割でも売上規模で5兆〜10兆に相当する。過去20年ほどの間にコンビニ、ドラッグストアなどで進んできた業界再編が、スーパーにおいても起こるとすれば、正に激動の再編時代に突入する、ということになるのだろう。

ついにスーパー業界にも寡占化の時代が来る、ということは、一般論で考えるなら、消費者にとって「これまでの多様な選択肢が失われる」ということを意味する。周辺業界を含め、生活必需品の店は、大手チェーンによる効率性を優先する画一的な売場、より言葉を強めるならば「つまらない店」が、これまで以上に増えていく。買い物の楽しみも、相応に薄れていくだろう。

そもそもチェーンストアは標準化、マニュアル化が原則なのであり、どこへ行っても金太郎あめのようなチェーンが収益を極大化するための理想的な理論だとされている。しかし、インストア加工を基本とした日本型スーパーは、デフレ時代の安い人件費を前提とした過剰サービスともいえるビジネスモデルであり、企業・労働者の立場からすれば決して望ましいものではなかった、ともいえる。われわれ消費者も低賃金、労働集約的な仕組みを前提としたサービスが変わっていくことは、甘受する必要があるだろう。

まいばすけっとの例にもあるように、センター集中加工への移行は、首都圏、京阪神のような大都市部から進んでいくことになる。大都市部は、不動産コストの負担が大きいことに加えて、出店余地が少ないこともあり、インストア加工のスーパーがやりづらい立地だった。

バックヤードのない小型店を大量に作る手法で、売り上げが3000億円弱となり、相応の利益が確保可能なチェーンとなったまいばすは、大都市小型店チェーンの成功事例となった。そしてその成功を踏まえ、まいばすに続けと大都市小型店に挑戦する企業も増えつつある。大都市小型店たちのによるシェア争奪戦の過熱や、大手既存スーパーの逆襲などについては、別記事〈イオンの「まいばすけっと」だけじゃない…セブンイレブンやトライアルまで参入する「殺風景スーパー」戦争のゆくえ〉にまとめたので、合わせてお読みいただきたい。

（中井 彰人）