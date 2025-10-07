「はっきり言って移籍したかった」“移籍騒動”に揺れた日本代表MFが本音を吐露「いろいろあって…」
10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が７日、千葉県内で２日目の練習を行なった。
トレーニングの後、取材に応じたスタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗が移籍騒動について語った。
昨季にチームがフランス２部に降格し、移籍を志願していたアタッカーは、約２か月間チームを離脱。だが、最終的に移籍の許可が出ず、残留を余儀なくされた。
「はっきり言って移籍したかったのは事実」と切り出した25歳は、こう言葉を続けた。
「いろいろあって、チーム残ることになったので、もう腹をくくってやるしかないので。ワールドカップイヤーですし。今年一年、ドゥ（２部）でやることになったので、本気で（やりたい）。去年、降格させてしまったのは事実ですし、責任も感じているので、来年１部に上げるように頑張りたいです」
ただ、降格でリーグのレベルが下がってしまったのも事実。「ドゥでやる以上は、周りとのレベルだったり、違いは毎試合見せなきゃいけないというのは感じている」と危機感を示しつつ、「それもプレッシャーに感じ過ぎずに、自分らしいプレーできればいいかなと思います」と前を向いた。
ドリブル突破と高い決定力を武器とするこのウインガーは、ワールドカップに向けて必要な戦力。吹っ切れたような表情に、ホッとした気分になった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
