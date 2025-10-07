意外と知らない大谷翔平の広告価値、21社が殺到する“裏”の理由とは
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「21社は流石に多すぎる…大谷翔平だけが異常に広告で起用されるワケを解説します」と題した動画を公開。なぜ大谷翔平選手ばかりが広告に起用されるのか、その背景にある表と裏の理由を深掘りした。
下矢氏はまず、大谷選手が2024年上半期だけで21社のCMに出演しているという事実を提示。これは前年の11社からほぼ倍増しており、過去のレジェンドであるイチロー選手（ピーク時6社）や松井秀喜選手（同8社）と比較しても「ズバ抜けてる」「とんでもないことになっている」と、その異常さを強調した。
では、なぜ企業は大谷選手を起用したがるのか。下矢氏はその理由を複数挙げる。一つ目は、大谷選手が持つ「努力家」「誠実」「No.1」といったクリーンなイメージが、企業の求めるブランドイメージと合致しやすい点だ。これにより、食品から金融、化粧品まで、あらゆる業種の広告にフィットするという。
二つ目は、スキャンダルリスクの低さだ。下矢氏は「大谷選手は品行方正」だとし、不祥事によるCM打ち切りといった企業側の莫大な損害リスクが極めて低い点を指摘。これは広告を出す側にとって大きな安心材料となる。
さらに下矢氏は、メディア業界にいたからこそ分かる「裏の理由」にも言及。それは、広告担当者が社内会議で「大谷翔平選手を起用しましょう」と提案した場合、「絶対反対起きないだろうな」という現実だ。万が一、広告効果が振るわなかったとしても、「あのオオタニサンでダメなら仕方ない」と担当者が責められにくいため、企画が通りやすいという会社員目線のリアルな事情を明かした。
これらの理由から、企業にとって大谷選手の起用は、絶大な広告効果が見込めるだけでなく、社内外への説明がしやすい「鉄板」の選択肢となっていると、下矢氏は結論付けている。
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
