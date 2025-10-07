モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」を2025年10月10日に発売する。

外側ディスプレイで閉じたまま各種操作が可能

内側に約6.9型フルHD＋（2640×1080ドット）有機ELディスプレイ、外側に3.6型（1056×1066ドット）有機ELディスプレイを搭載し、閉じたまま各種操作が可能だ。様々な角度で自立可能な「フレックスビュースタイル」を採用する。

性能と機能が向上したAI機能「moto ai」を搭載する。

より強度を高めたというヒンジプレート、IP48準拠の防塵/防水性能による高い耐久性を実現した。

約5000万画素・メイン、約1300万画素・超広角/マクロの2眼カメラを外側に、内側に約3200万画素カメラを備える。

バッテリー容量は4500mAh。OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは12GB、内蔵ストレージは512GB。

カラーはライトスカイホワイト、ジブラルタルシーネイビー、パルフェピンクの3色。

「MOTO STORE」での直販価格は13万5800円（税込）。