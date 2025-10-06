Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤¾¦¼Ò¡¦²·Çä´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ú¥È¥Ã¥×5¡Û2°Ì¤Ï»°°æÊª»º¡¢2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î1°Ì¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¾¦¼Ò¡¦²·Çä´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2023Ç¯5·î´ü¡Á24Ç¯4·î´ü¡£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´ë¶È¾ðÊóÉôÄ´¤Ù¡£Ã±ÂÎ½¾¶È°÷¿ô100¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1°Ì¡Á5°Ì¤òÁí¹ç¾¦¼Ò¤¬ÆÈÀê
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç´é¤Ö¤ìÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¾å°Ì5°Ì¤ò¡¢Âç¼ê¾¦¼Ò¤¬Àê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì3¼Ò¤Ï½¾¶È°÷¿ô5000¿Í°Ê¾å¡¢4°Ì¤È5°Ì¤â4000¿Í°Ê¾å¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¾¦¼Ò¡¦²·Çä´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï²áµî¤Ë2023Ç¯ÅÙÈÇ¤È2022Ç¯ÅÙÈÇ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½çÈÖ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î5¼Ò¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡1°Ì¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯»°É©¾¦»ö¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¤Ê¤ó¤È2091.0Ëü±ß¡£Á°Ç¯ÅÙÈÇ¤Ç¤Ï1939.4Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢151.6Ëü±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶È¼ï¤äÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤º¡¢¾å¾ì´ë¶È¤¹¤Ù¤Æ¡Ê½¾¶È°÷¿ô100¿Í°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Æ±»þ´ü¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬2000Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤Ï3¼Ò¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»°É©¾¦»ö¤ÏÁí¹ç¤Ç¤â2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2°Ì¤âºòÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»°°æÊª»º¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1899.9Ëü±ß¡£Á°Ç¯ÅÙÈÇ¤«¤é341Ëü±ß¤ÎÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾å½Ò¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â5°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡3°Ì¤Ï½»Í§¾¦»ö¤Ç1758.8Ëü±ß¡£Á°Ç¯ÅÙÈÇ¤Ç¤Ï4°Ì¤Ç1605.7Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢153.1Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4°Ì¤Ï°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1753.6Ëü±ß¡£Á°Ç¯ÅÙÈÇ¤Ç¤Ï3°Ì¤Ç1730.1Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ï¡¢¾å°Ì5¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìËÜ¼Ò¤¬Âçºå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5°Ì¤Ï´Ý¹È¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1654.7Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤â5°Ì¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý1593.9Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°´°Á´ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢6°Ì°Ê²¼¤Î·×201¼Ò¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÅÄÄÌ¾¦¤äÁÐÆü¡¢´äÃ«»º¶È¤ä¥¥ä¥Î¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î½ç°Ì¤ÈÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï´°Á´ÈÇ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡¡µÈ²¬°½Çµ¡Ë