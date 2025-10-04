「8時間睡眠は洗脳」1日30分睡眠を16年間継続していると語る男性
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
実業家の三崎優太が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「詐欺師か超人か。「1日30分しか寝ない男」を直接問い詰めてみた」で、1日30分睡眠を16年間続けているというGAHAKU株式会社代表取締役の堀大輔氏と対談。その驚異的なライフスタイルの真相に迫った。
動画冒頭、三崎は「1日30分しか寝ないなんてことある？」「正直、信用してないです」と半信半疑のスタンスを表明。経営者として睡眠時間を削りたい願望はあるとしつつも、その真偽を確かめるべく対談に臨んだ。
対談が始まると、三崎が「本当に30分しか寝てないんですか？」と問い詰めるのに対し、堀氏は「本当です」と即答。もともとは8時間半寝ていたが、25歳頃から短眠法を実践し、以来16年間30分睡眠を続けていると明かした。これには三崎も「嘘でしょ！そんなことあります？」と驚きを隠せない様子だった。
堀氏は「3時間睡眠くらいなら誰でもできる」と断言し、その鍵は「8時間寝なければいけない」という固定観念を捨てることだと語る。「8時間睡眠が洗脳」「睡眠業界に完全に洗脳されているのを解いちゃう」と過激な言葉で持論を展開し、多くの人が持つ睡眠の常識に疑問を投げかけた。
さらに堀氏は、睡眠は「鍛える」ものだと主張。「筋トレと同じで、睡眠をトレーニングするという発想がほとんどの人にない」と指摘し、自身のオンライン講座ではそのためのメソッドを指導していると語った。睡眠の質が向上すれば、短時間でも問題なく活動でき、むしろ体調は良くなると解説。実際に、深夜2時に30分睡眠を取り、その後ジムでのトレーニングや仕事、生配信などをこなすという超人的な1日のスケジュールも公開された。
対談の終盤、堀氏は「睡眠に悩んでるって状態を僕はバカくさいなと。もっと悩むべき対象があるだろう」と自身の価値観を語った。睡眠の悩みから解放され、家族や仕事といった本来大切なことに時間を使うべきだというのが、彼の哲学の根幹にあるようだ。
半信半疑で始まった対談だったが、常識を覆す堀氏の言葉の数々に、三崎も「昼間にちょっと寝るっていうのは確かによくなった気がする」と考えを改める場面も。睡眠に対する固定観念を根底から揺さぶる、刺激的な内容となっている。
