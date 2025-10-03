クリスピー･クリーム･ドーナツ、ハロウィン限定のドーナツ発売/ジャックランタンをイメージしたかぼちゃのドーナツなど

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、秋の味覚を代表する、いも･栗･かぼちゃを使用し、モンスターをイメージした見た目に仕上げた『ハロウィンドーナツ』3種を、2025年10月8日から期間限定で販売する。

同日より、定番ドーナツ2種もハロウィン仕様に変化。さらに、『ハロウィンドーナツ』と「オリジナル･グレーズド」を詰め合わせた「ハロウィン ダズン ハーフ(6個)」「ハロウィン ダズン(12個)」を、ハロウィン限定のオリジナルパッケージで販売する。

このほか、「ミニ ドーナツ」の3個入り･10個入り･20個入りも小さなモンスターに変身して登場する。

〈『ハロウィンドーナツ』3種〉

◆スイート ポテト ゴースト

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:356円(イートイン363円)

「スイート ポテト タルト」を、ハロウィン限定仕様にした。ハロウィンの夜にゴーストが出現する様子を表現している。

ふわふわ食感のドーナツを覆っている紫芋風味のコーティングをダークな夜空に見立て、夜空に浮かぶ星のような黄色のバター風味クランチをふりかけた。ドーナツの穴にはビスケットを入れ、スイートポテトをイメージした甘いクリームとビターチョコでゴーストを描いた。

KKDJ「スイート ポテト ゴースト」

◆モンブラン クリーム モンスター

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:378円(イートイン385円)

「モンブラン クリーム」を、ハロウィン限定でモンスターのような見た目に仕立てた。

ふわふわ食感のドーナツにバニラクリームとモンブラン風クリームをのせ、ホワイトチョコとビターチョコで作った目玉をトッピングした。粉砂糖をふりかけ、仕上げにビターチョコで大きな口を描いた。

KKDJ「モンブラン クリーム モンスター」

◆キャラメル パンプキン ジャック

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:356円(イートイン363円)

「キャラメル パンプキン プディング」を、ハロウィン限定でジャックランタンのような見た目に仕立てた。キャラメルカスタードクリームを詰めた生地を、かぼちゃの甘さを感じるパンプキン風味のコーティングで覆い、ヘタに見立てたかぼちゃの種をトッピングした。仕上げにビターチョコでいたずら心のある表情の目と口を描いた。

KKDJ「キャラメル パンプキン ジャック」

〈ハロウィン仕様の定番ドーナツ2種〉

人気の定番ドーナツ「チョコ スプリンクル」「チョコ グレーズド」をハロウィン仕様に仕立てた。

◆ハロウィン スプリンクル

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:291円(イートイン297円)

人気の「チョコ スプリンクル」を、ハロウィンカラーにした。カカオ入りの口どけの良いチョコアイシングにオレンジ、レッド、パープルのハロウィンスプリンクルをちりばめた。

KKDJ「ハロウィン スプリンクル」

◆チョコ スパイダー

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:291円(イートイン297円)

人気の「チョコレート グレーズド」を、ハロウィン期間限定でクモの巣をイメージした仕様にしている。チョコアイシングでコーティングしたドーナツに、ホワイトチョコでクモの巣を描いた。

KKDJ「チョコ スパイダー」

〈限定ドーナツを詰め合わせたボックスも〉

◆ハロウィン ダズン ハーフ(6個)」

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:1,706円(イートイン1,738円)

KKDJ「ハロウィン ダズン ハーフ(6個)」

◆ハロウィン ダズン(12個)

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:2,808円(イートイン2,860円)

KKDJ「ハロウィン ダズン (12個)」

ハロウィン限定ドーナツ3種と、「チョコ スパイダー」「オリジナル･グレーズド」の全5種を詰め合わせたボックス。秋の味覚モンスターをポップに描いた、ハロウィン限定のオリジナルパッケージ入り。12個入りの場合、オリジナルパッケージ2箱に入れて提供する。オリジナルパッケージはなくなり次第終了。

さらに、2025年10月25日〜10月31日までの間、店頭でダズンボックスを購入し、「Trick or Treat!」とクルーに声をかけると「オリジナル･グレーズド」が一つもらえるキャンペーンを実施する。イベント･催事店舗を除く全店舗で実施。

◆「ハロウィンボックス(3個)」

販売期間:2025年10月8日〜10月31日

販売価格:1,058円(イートイン1,078円)

「キャラメル パンプキン ジャック」「スイート ポテト ゴースト」「モンブラン クリーム モンスター」の3種をセットにした。

KKDJ「ハロウィンボックス(3個)」

◆「ハロウィン ミニ ボックス(20個)」

販売期間:2025年10月8日〜10月29日

販売価格:2,592円(イートイン2,640円)

ハロウィンカラーで飾った『ミニ紫いもスプリンクル』、パンプキンコーティングの『ミニジャック』、チョコづくしの『ミニ目玉』、きなこ風味コーティングの『ミニきなこ』、紫いもコーティングでストライプを描いた『ミニストライプ目玉』の5種がそれぞれ4個ずつ入った20個入りボックス。

KKDJ「ハロウィン ミニ ボックス(20個)」

◆ハロウィン ミニ ボックス ハーフ(10個)』

販売期間:2025年10月8日〜10月29日

販売価格:1,522円(イートイン1,551円)

『ミニ紫いもスプリンクル』『ミニジャック』『ミニ目玉』『ミニきなこ』『ミニストライプ目玉』の5種がそれぞれ2個ずつ入った10個入りボックス。

KKDJ「ハロウィン ミニ ボックス ハーフ(10個)」

◆「ハロウィン ミニミニ ボックス(3個)」

販売期間:2025年10月8日〜10月29日

販売価格:561円(イートイン572円)

ハロウィン仕様のミニドーナツ3個入り。『ミニ紫いもスプリンクル』『ミニジャック』『ミニ目玉』をセットにした。

KKDJ「ハロウィン ミニミニ ボックス(3個)」