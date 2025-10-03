ザポリージャ原発の外部電源停止から１０日、侵略開始後最長に…ウクライナとロシアは非難合戦

ロシア軍が占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所で外部からの電力供給が停止し、３日で１０日となる。

原子炉や使用済み核燃料の冷却に必要な外部電源の喪失期間は、ロシアによるウクライナ侵略開始以降、最長になった。ウクライナは、ロシアが意図的に危機的状況を作り出したと非難している。

ウクライナ「露が修復妨害」

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）によると、外部電源の喪失は９月２３日に発生した。原発から約１・５キロ・メートル地点に唯一残る送電線が損傷し、現在、原子炉６基と使用済み燃料の冷却は非常用ディーゼル発電機でまかなっている。ＩＡＥＡのラファエル・グロッシ事務局長は、放射線量に異常はなく、発電機の燃料も１０日分以上備蓄されているとしつつ、「明らかに持続可能な状況ではない」と懸念を示した。

ＩＡＥＡは早期復旧に向けロシア、ウクライナ双方と協議中だが、非難合戦は続いている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「送電線の修復と安全回復を妨げたのは露軍の砲撃だ」と非難。ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は「発電所と周辺施設は、ウクライナから絶え間ない攻撃を受けている」と訴えている。

同原発での外部電源の停止は１０回目だが、ここまでの長期化は初めてだ。

米政策研究機関「戦争研究所」は、送電線の損傷について、露側による「破壊工作」だとのウクライナ側の指摘を紹介し、露側が独自に原発再稼働のために進める送電線建設と関連があると示唆している。

ウクライナ政府によると、１日には北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発の関連施設で、約３時間停電が発生した。ゼレンスキー氏はＳＮＳで、近くの変電所が露軍の無人機２０機以上に攻撃を受けたためだとし、「意図的な攻撃だ」と非難した。