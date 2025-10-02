「辞めてよかった、ただ…」子ども会役員を辞めた母の後悔と本音｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第24話をごらんください。

子ども会の役員会の日、桃井さんは長女・さくらさんの調子が悪く、役員会の時間を過ぎても付き添っていました。会長・べき子さんは、遅刻してきた桃井さんにひどい態度をとり、役員会は最悪な雰囲気に…。

桃井さんは、娘の体調不良が理由で、子ども会役員会へ遅刻する旨を連絡。

娘・さくらちゃんの体調が落ち着いたタイミングを見計らって出かけます。

迷いながらも役員会へ参加したのに…。まったく聞く耳を持たない会長・べき子さんの言い方、きつすぎます。

ついに、桃井さんの不満が爆発。

役員のこと、何だと思っているのでしょう？

あんな風に言われてしまったら…。誰でも、辞めてしまいますね。

桃井さんにとって、子ども会役員は負担でした。

中1娘の体調不良を思うと、辞めてよかったのかもしれません。ですが、ひとつだけ、心残りがあります。それは…。

桃井さんは、次女のために子ども会の役員を続けたい気持ちはあったんですね。意図せず子ども会を辞めることになってしまいましたが、長女・さくらさんのための時間ができたことは良かったのではないでしょうか。



それにしても、べき子さんは遅刻の理由もまともに聞いてくれず、子ども会の会長としてどうなのでしょうね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）