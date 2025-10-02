¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¡ÖÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡Ä¡×¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡È»à¤ÎÁÈ¡ÉÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿ÌÙþ¡ª¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï10·î£±Æü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤òÁ°¤Ë¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢16¤«¹ñ¤¬£´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¡£
¡¡²áµî£³Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë³ÎÄê¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥Ã¥È£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥È£±¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê³«ºÅ¹ñ¡Ë¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥¯
¥Ý¥Ã¥È£²¡¡´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë
¥Ý¥Ã¥È£³¡¡¥¿¥¤¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢UAE¡¢¥¤¥é¥ó
¥Ý¥Ã¥È£´¡¡Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡È»à¤ÎÁÈ¡ÉÆþ¤ê¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£¡ØSBS NEWS¡Ù¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¡Ø»à¤ÎÁÈ¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAFC¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£±¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢£³¤«¹ñ¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£2024Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥¯¤Ë¼¡¤°¥Ý¥Ã¥È£²¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åì¥¢¥¸¥¢£³¤«¹ñ¤¬Æ±ÁÈ¤ÇÁè¤¦ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë£³¤«¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤·¥Ý¥Ã¥È£³¤Î¥¤¥é¥ó¤¬Æ±ÁÈ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼27¿Í¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡ª34ºÐDF¤¬£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤«¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Áª³°Ç»¸ü¤Ê£²ÎóÌÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© »°ãø·°¤¬¸Î¾ã¤Ê¤éÂåÌò¤Ï¡Ä
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢16¤«¹ñ¤¬£´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¡£
¡¡²áµî£³Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë³ÎÄê¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥Ã¥È£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥È£±¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê³«ºÅ¹ñ¡Ë¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥¯
¥Ý¥Ã¥È£²¡¡´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë
¥Ý¥Ã¥È£³¡¡¥¿¥¤¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢UAE¡¢¥¤¥é¥ó
¥Ý¥Ã¥È£´¡¡Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó
¡ÖAFC¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£±¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢£³¤«¹ñ¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£2024Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥¯¤Ë¼¡¤°¥Ý¥Ã¥È£²¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åì¥¢¥¸¥¢£³¤«¹ñ¤¬Æ±ÁÈ¤ÇÁè¤¦ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë£³¤«¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤·¥Ý¥Ã¥È£³¤Î¥¤¥é¥ó¤¬Æ±ÁÈ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼27¿Í¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡ª34ºÐDF¤¬£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤«¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Áª³°Ç»¸ü¤Ê£²ÎóÌÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© »°ãø·°¤¬¸Î¾ã¤Ê¤éÂåÌò¤Ï¡Ä