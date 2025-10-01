【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米連邦政府の予算が１日に失効し、政府機関の一部が閉鎖されることになった。

当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を巡り、与野党間で妥協点を見いだせなかった。

政府閉鎖は、過去最長の３５日間に及んだ第１次トランプ政権下の２０１８年１２月〜１９年１月以来、７年ぶり。米議会予算局によると、今回は約７５万人の連邦職員が自宅待機になる。

米軍の任務や国境管理、税関など、緊急性の高い公共サービスの業務は継続されるものの、多くの公共サービスの中断が予想される。国立公園や博物館といった国民の日常生活への影響が比較的小さい施設から順次、閉鎖されるとみられる。

米労働省は、経済統計の発表を停止すると明らかにしている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策を決定する際に重視する雇用統計は、９月分の公表が予定されていた１０月３日から遅れる可能性が高い。

つなぎ予算案は共和党が主導し、１０月１日〜１１月２１日の政府資金を確保する内容。９月１９日に米議会下院を通過したが、上院で否決された。上院は９月３０日に同じ案を審議し、採決では賛成５５、反対４５で、可決に必要な６０票に届かなかった。

野党・民主党は年末に期限を迎える医療保険補助の延長や低所得者向け医療制度「メディケイド」の削減撤回を求め、共和党と対立していた。トランプ大統領は政府閉鎖に伴って職員を大幅に削減する姿勢を示し、民主党をけん制している。