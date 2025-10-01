“他の不良少年いれば因縁つける”「川口ドラゴン」に暴走行為と“地回り”指示か…暴力団組員34歳男逮捕　少年ら22人摘発　警視庁

東京・池袋署で9月30日、暴力団組員の34歳の男が逮捕された。男は不良少年グループに対し、暴走行為を指示した疑いが持たれている。少年らが信号無視を行い、警察を挑発する姿も確認されている。警視庁はグループのメンバー24人中22人を摘発した。

暴力団組員が少年グループに暴走行為を指示か

東京・池袋署で9月30日午前8時過ぎに撮影されたのは、 眉間に深いシワを寄せたまま歩く男の姿だ。

男は自身の支配下である不良少年グループ「川口ドラゴン」に指示し、暴走行為をさせた疑いで逮捕された、暴力団組員・海老塚龍巳容疑者（34）だ。

実際の暴走行為の映像では、「川口ドラゴン」の24人がバイク15台で暴走し、警察車両をあおるように、手を挙げて走る様子も確認されている。

「なめられてるんだから気合入れろ」…「地回り」指示の実態

東京・足立区で2024年12月、少年らの暴走行為がカメラに捉えられていた。

少年らがこの場所を走っていたのには、理由があった。

「川口ドラゴン」の後ろ盾となっていた海老塚容疑者が指示していたのだ。

その指示は、「地回り」というもので、敵対する暴走族が走っていないか見回り、他の不良少年がいれば因縁をつけるというものだ。

少年らは、「どこどこの支部はどこを走れと具体的に指示され、『お前らはなめられてるんだから気合入れろよ』と言われた」「信号無視して警察に追われ、逃げるのが楽しかった」などと語っている。

警視庁は今回、川口ドラゴンのメンバー24人中、22人を摘発したが、中には無免許で暴走行為をした少年もいた。

少年らは容疑を認めているが、海老塚容疑者は黙秘しているという。

（「イット！」 9月30日放送より）