東京・歌舞伎町の一角「トー横」で知り合った女性を海外に送り込む目的で誘拐したとして、警視庁が、住吉会系暴力団組員の山尾輝斗容疑者（２５）（東京都新宿区新宿）を国外移送目的誘拐容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は２５日。同庁は山尾容疑者が昨年６〜８月、トー横周辺で勧誘した２０〜３０歳代の男女複数人をカンボジアなど海外の特殊詐欺拠点に送り込んでいた疑いがあるとみて調べている。