19年間連れ添ったカントリー歌手のキース・アーバン（57）との破局が報じられた女優、ニコール・キッドマン（58）が9月30日、裁判所へ離婚を申請したことが分かった。複数のメディアが29日に「別居」を報じ、キッドマンは結婚生活を守りたかったものの、アーバンが家族が暮らす米テネシー州ナッシュビルの自宅を出て同市内に購入した別の家に引っ越したと伝えられていた。

2006年5月に結婚した2人の間には、17歳と14歳の娘がいる。

裁判所に提出された書類では、「不和」を離婚理由としてあげていると米ピープル誌は報じている。キッドマンが親権を持ち、子どもたちは年間306日をキッドマンと一緒に暮らし、残り59日はアーバンが面倒を見ることなどが記されているという。

両者の代理人はコメントを発表していないが、複数のメディアによるとキッドマンにとって別れは不意打ちだったといい、アーバンにはすでに新しい女性がいるため復縁にはまったく興味がないと離婚理由を報じている。

米ピープル誌は、「ニコールは傷つき、裏切られたと感じている」「彼女は結婚生活を続けたいと望み、それができると信じていた。しかし、彼はすでに前に進んでいたようだ」と関係者のコメントを伝えている。

キッドマンは2001年に俳優トム・クルーズと離婚しており、2度目の離婚となる。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）