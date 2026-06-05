大津地裁＝2020年10月、大津市大津市民病院に勤務していた医師3人が、パワーハラスメントを受けたり退職を強要されたりしたとして病院や元理事長らに未払い退職金と慰謝料計約2900万円を求めた訴訟で、大津地裁は5日、うち1人に対し慰謝料計100万円を支払うよう病院側に命じる判決を言い渡した。大津市民病院は「判決内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。田野倉真也裁判官は判決理由で、当時の理事長が2021