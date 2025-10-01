「1試合120球で年間6000万円」NPB公式球のコストと意外な“その後”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
小林至氏が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」で公開した動画で、プロ野球の公式球にかかるコストと、試合で使われたボールの“その後”について詳しく解説している。
動画で小林氏は、プロ野球（NPB）では「1試合あたり10ダース」、つまり約120球のボールが使用されると明かした。ボールの単価を約1200円とすると、1試合だけで約14万4000円の費用がかかる計算になる。さらに、1軍の主催試合（年間72試合）だけで約1036万円、試合球と練習球を合わせた球団全体の年間コストは「ボールだけで年間6000万円前後」にものぼるという衝撃の事実を語った。
なぜこれほど大量のボールが必要なのか。小林氏はその理由として、「プロ野球は一度使ったボールはもう二度と使わない」という厳格なルールが存在することを指摘。ワンバウンドやファウルはもちろん、ピッチャーの感覚に合わないという理由だけでもボールは交換されるという。この徹底したボール管理は「公平公正のため」であり、これが「アマチュアとの一番の違い」だと強調した。
では、交換された膨大な数のボールはどうなるのか。小林氏は「ちゃんとエコシステムが出来てるんです」と語り、そのリサイクルシステムを解説。一軍の試合で使われたボールは、まず一軍の練習球（シートノックなど）に回り、さらに使い古されると二軍、三軍の練習球へと“お下がり”になるという。ボールは最後まで無駄にされることなく、そのライフサイクルを全うするのだ。
最後に小林氏は、ボールを「球場の芝よりも早く消耗する投資材」と表現。普段何気なく見ている白球一つにも、プロ野球を支える莫大なコストと厳格な管理体制が隠されていることがわかる、ファン必見の動画となっている。
YouTubeの動画内容
