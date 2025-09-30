12人産んだ助産師HISAKO「授乳後のゲップ、30秒で終わらせていい！ママも無理しないで」
話題のYouTube動画『【簡単すぎる】もう苦戦しない！赤ちゃんのゲップの出し方と出ないときの対処法』で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。生まれて1週間のゆうひくんとともに、授乳後の赤ちゃんのゲップについて、実践も交えながら詳しく語った。「毎回毎回大変よね。ゲップってなんでさせなあかんのかな」と、多くのママが感じる疑問に寄り添い、独自の見解と楽になるコツを明かした。
HISAKOさんは、赤ちゃんが授乳の際に空気を飲み込んでしまう理由について「生まれて間もない頃の赤ちゃんは、おっぱい飲むのもミルク飲むのも下手くそです。笑っちゃうぐらい」と説明。特に哺乳瓶の場合、自分のペースでは止められず空気も一緒に飲みやすいとし、母乳の子とミルクの子の違いについても「母乳は赤ちゃんの吸い方に合わせて量が調整されるから、ミルクより空気を飲む率が低い」と強調した。
また、赤ちゃんの胃の構造を「大人はL字だけど赤ちゃんはI字で一直線。その上、胃の入り口の“紋”はかなりゆるく、ゲップで空気をうまく外に出せない」と解説。ゲップでチーズ状の吐き戻しがあっても心配はいらないとし、「タイミングによっては飲んだ直後にドバビシャーって吐くことも。でも、逸入という現象で問題はありません。吐いたらまた飲ませてOK。洗濯がんばれママ！」と、ユーモアを交えて新米ママたちを励ました。
肝心の“楽なゲップの出し方”については、「今までみんな腰バキバキでもう苦戦してるけど、30秒やって出なければやめていい」「膝の上に座らせて、前腕にもたれかけるだけ。これで赤ちゃんも自然にゲップが出る」と実演付きで指南。「さすったり、トントンしたり必要はありません。縦にしてちょっと待つだけでOK。ママもラク！」と独自メソッドを披露した。
最後は、「産後はママの体が大事。自分の体にも優しくして。赤ちゃんも楽な体勢で30秒やって、あとは他のタイミングで出せばいい」「3～4時間かけて赤ちゃんは飲んだ空気を何回にも分けて出していく」と締めくくり、肩肘張らない子育てアドバイスで動画を結んだ。
