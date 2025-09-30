この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のYouTube動画『【簡単すぎる】もう苦戦しない！赤ちゃんのゲップの出し方と出ないときの対処法』で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。生まれて1週間のゆうひくんとともに、授乳後の赤ちゃんのゲップについて、実践も交えながら詳しく語った。「毎回毎回大変よね。ゲップってなんでさせなあかんのかな」と、多くのママが感じる疑問に寄り添い、独自の見解と楽になるコツを明かした。

HISAKOさんは、赤ちゃんが授乳の際に空気を飲み込んでしまう理由について「生まれて間もない頃の赤ちゃんは、おっぱい飲むのもミルク飲むのも下手くそです。笑っちゃうぐらい」と説明。特に哺乳瓶の場合、自分のペースでは止められず空気も一緒に飲みやすいとし、母乳の子とミルクの子の違いについても「母乳は赤ちゃんの吸い方に合わせて量が調整されるから、ミルクより空気を飲む率が低い」と強調した。

また、赤ちゃんの胃の構造を「大人はL字だけど赤ちゃんはI字で一直線。その上、胃の入り口の“紋”はかなりゆるく、ゲップで空気をうまく外に出せない」と解説。ゲップでチーズ状の吐き戻しがあっても心配はいらないとし、「タイミングによっては飲んだ直後にドバビシャーって吐くことも。でも、逸入という現象で問題はありません。吐いたらまた飲ませてOK。洗濯がんばれママ！」と、ユーモアを交えて新米ママたちを励ました。

肝心の“楽なゲップの出し方”については、「今までみんな腰バキバキでもう苦戦してるけど、30秒やって出なければやめていい」「膝の上に座らせて、前腕にもたれかけるだけ。これで赤ちゃんも自然にゲップが出る」と実演付きで指南。「さすったり、トントンしたり必要はありません。縦にしてちょっと待つだけでOK。ママもラク！」と独自メソッドを披露した。

最後は、「産後はママの体が大事。自分の体にも優しくして。赤ちゃんも楽な体勢で30秒やって、あとは他のタイミングで出せばいい」「3～4時間かけて赤ちゃんは飲んだ空気を何回にも分けて出していく」と締めくくり、肩肘張らない子育てアドバイスで動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

02:00

赤ちゃんはなぜ空気を飲んでしまうのか？ミルクと母乳の違い
04:24

おならとゲップの正体と赤ちゃんの消化の大仕事
10:01

ママに優しいゲップの正しい体勢・腕の使い方

関連記事

助産師HISAKOが語る「夫はお酒を墓場まで持っていくべきだった」お産入院中の“飲み会夫”に物申す！

助産師HISAKOが語る「夫はお酒を墓場まで持っていくべきだった」お産入院中の“飲み会夫”に物申す！

 12人産んだHISAKO「ママが楽しいのが一番！新生児との遊びは“自分流でOK”」

12人産んだHISAKO「ママが楽しいのが一番！新生児との遊びは“自分流でOK”」

 助産師が推す“一対一直球アドバイス”　ウェブ相談で「もっと早く話せば良かった」と利用者続出

助産師が推す“一対一直球アドバイス”　ウェブ相談で「もっと早く話せば良かった」と利用者続出
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.60万人 3046 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube