なぜ薙刀は“女性の武器”になったのか？マイナーながら日本を代表する武器「薙刀」の知られざる歴史

「女性用の武器」

薙刀（なぎなた）は日本を代表する長柄武器の一つです。平安時代に登場したこの武器は、武蔵坊弁慶などの僧兵が使用していたイメージが現代でも根強く残っていますね。

しかし平安時代の僧兵は使っていたものの、時代が下って戦国時代あたりになると全く使われていないイメージが大半なのではないでしょうか。むしろ今では、薙刀は女性が使う武器であるというイメージの方が完全に定着していますね。

なぜ薙刀は使われなくなり、現代では「女性が使う武器」として認識されるようになったのでしょうか。その経緯を見ていきましょう。

薙刀は、構造的には、長い柄の先端に反りのある刀身を装着した形状が特徴です。「菖蒲造」と呼ばれる形状の刀身を長い柄の先に付けたのが始まりとされています。

当初は「長刀」と表記され「ながなた」とも読まれていましたが、短刀に対する長刀との区別が紛らわしいため、後に「薙刀」表記が定着しました。

この名称には、相手を薙ぎ斬る刀という意味合いがあります。

南北朝時代まではポピュラーだった

誕生の経緯については複数の説があります。例えば間合いを大きく取れるよう工夫した結果、柄が自然と長くなったとする説。あるいは、奈良時代後期から鎌倉時代にかけて使用された「手鉾」が改良されたものとする説などです。

その誕生の経緯はともかく、薙刀は武士の接近戦において、身分を問わず武士から足軽まで広く使用されました。

鎌倉時代の薙刀は柄の長さ約4尺、刃の長さ約3尺で総長約7尺と、後世の薙刀と比較して短いのが特徴です。

『平治物語絵巻』に描かれた薙刀を持つ武者（Wikipediaより）

南北朝時代になると太刀と同様に巨大化が進み、刃の長さ6尺3寸、柄の長さ約5尺で総長約1丈1尺3寸という大薙刀も作刀されました。

南北朝時代、馬上では太刀・大太刀・槍・鉞なども使用されましたが、槍や鉞よりも薙刀の方が一般的でした。

薙刀はリーチが長く、「打つ」「突く」「斬る」という三つの攻撃が可能だったことから重宝され、室町時代の武士にとって重要な武器だったのです。ちなみに『太平記』において最も多く登場する武器でもあります。

槍に取って代わられて…

しかし、似た形状の「槍」が登場すると状況が変化します。

室町時代の長巻の登場により、薙刀が戦場で使用される機会は、戦国時代以降は徐々に減少していきました。

薙刀が使われなくなった原因として決定的だったのは、その長さから、集団戦で仲間を傷つけてしまうケースがあったことです。こうした使いづらさが原因で、槍に取って代わられたのです。

しかし江戸時代に入ると、薙刀術は槍術や剣術と同様に武芸としての地位を確立しました。各藩で稽古が行われるようになり、特筆すべきは武家の女子の教養や護身術として受容されたことです。

このあたりから「薙刀イコール女性が主に使う武器」というイメージが誕生しました。

このイメージは大正時代から太平洋戦争後にかけての政府政策により、女性のたしなむ武道として普及したことでさらに定着していきました。そういえばテレビアニメや漫画で有名な『YAIBA』にも、薙刀を振るう女性の武人が登場しますね。

