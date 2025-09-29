ゆっくり不動産、福岡の“ビーチ4歩”駅近1LDKに感動連発！「毎日海を見て暮らしたい！」
YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』が「【海沿い暮らし】ビーチまで4歩なのに楽々電車通勤できちゃうライフHackな1LDKを内見！」で、物件紹介YouTuberのゆっくり不動産さんが福岡市西区の驚きの海沿い物件をレポートした。動画冒頭から「海が青いなぁ」「羨ましすぎる。海のそばに住みたい。毎日海を見て暮らしたい」という熱い想いを語り、「気がついたら、海に来てしまったばい」と、今回の物件探訪の経緯を明かした。
紹介されたのは、なんとビーチまでわずか4歩という好立地の築37年マンション。地図や交通アクセスの観点から「福岡なら天神や博多あたりへのアクセスが一つの条件」と分析し、「会社までdoor to doorで30分で通える超熱い立地なわけです。この熱さ伝わるやろか」と、利便性と自然環境の“両取り”に驚きを隠さない。
現地に到着し、実際のマンションや周辺環境をレポート。「海近すぎ。しかも浜辺。え？砂浜まで4歩」と軽快に語り、「日本全国を探して100万人都市で、こんな夢みたいな立地ありますでしょうか？」と、東京・湘南や葉山エリアとの比較も交え解説。そのうえで「この辺りは地理的な特性上、津波の被害も起こりにくい」など、安全面のポイントも指摘した。
内見レポートでは、「外観とのギャップ萌え」「水まわりもリフォームされており、地区37年にして嫌な感じが全くありません」など、実際の住み心地に言及。「せっかくの海眺望、キッチン側からも味わいたいから、まじきりは常に開けておきたいですよね」と独自のレイアウトアイディアも披露した。
最後は「朝起きて、顔を洗って、水を飲んで、散歩に出かけるイメージ。玄関を出た瞬間から海風を感じられ、あっという間に、この環境。朝食を食べたら、30分で会社到着。最高すぎるビーチサイドライフ。いやぁ、こんな生活をできる日は来るのでしょうか」と、未来への期待感たっぷりに動画を締めくくった。次回の物件紹介も予告しつつ、「チャンネル登録してね」と軽快に呼びかけていた。
