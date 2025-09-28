今年のサンマは大きく脂ものっておいしいが、焼かないでゆでるという食べ方が話題になっている。SNSではちょっとしたブームで、2025年9月26日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）でも、コメンテーターたちがスタジオで試食した。

「やっぱり焼きですよ。大根おろしでね。すだち搾って」と言っていたお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦さんは、初めは気味悪そうにしていたが......。

ゆでサンマは、フライパンに湯をわかして塩を少し加え、生のサンマを入れて10秒、すぐごく弱火にして3分、ひっくり返して3分で出来上がりだ。ワタを取るかどうかは好みだという。

目の前に出されたゆでサンマを見て、増田さんは「正直おいしそうには見えないし、ちょっと下に汁が出てるのが気になったり、臭いが若干クーラーボックスの中みたい」とボロクソだ。箸で突くが、口に運ぼうとしない。

シーチキンの食感だが、ちょっと塩味が足りないかな

試食した河合郁人さん（タレント）や金子恵美さん（元衆院議員）ら他のコメンテーターは、「おいしい」「ふっくらしている」「食感はシーチキン」「しっとり」とまずまずの評価。司会の石井亮次アナが「で、増田さんは？」と聞く。「うん、おいしいよ」と答えたものの、「まだ食べてないでしょ」と突っ込まれ、「食べましたよ。普通に醤油とかつけたら全然（おいしい）......」と一応は支持したものの、また食べたいということでもなさそう。たしかに、この調理法では、おそらく塩味が少ないはずで、増田さんには物足りなかったのだ。番組では、大根おろしレモンソースかポン酢をかけるといいとアドバイスしていた。

（シニアエディター 関口一喜）