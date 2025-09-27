成城石井「アニヤ･ハインドマーチ」との人気コラボバッグに“ミニサイズ”が初登場/10月13日発売

スーパーマーケットの成城石井は10月13日、イギリス･ロンドン発のブランド「アニヤ･ハインドマーチ」とコラボしたエコバッグを発売する。

今回販売する「アニヤ･ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ ミニ」(税込2,750円)は、成城石井限定デザインでは初の“ミニサイズ”。販売店舗は、成城石井225店舗のうち211店舗と、公式オンラインショップ。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。購入は店舗･オンラインともに1人1点まで。

スーパーマーケット「成城石井」ロゴ

アニヤ･ハインドマーチは、1987年にロンドンで誕生したラグジュアリーブランド。シンプルなデザインに遊び心を加えたバッグやアクセサリーを取りそろえる。2021年から世界各国のスーパーマーケットとのコラボを展開し、素材に100%リサイクルプラスチックを採用した「ユニバーサルバッグ」を販売。成城石井とは2023年11月からコラボを行っており、初回販売時は即完売、2025年3月の再販売の際にも完売するなど人気を博した。

ロンドンで誕生したラグジュアリーブランド「アニヤ･ハインドマーチ」ロゴ

◆アニヤ･ハインド マーチ 成城石井 ユニバーサルバッグ ミニ

従来の機能性やデザイン性はそのままに、ミニサイズ(横幅約21cm×高さ約24.5cm)に仕上げた。成城石井限定デザインの「ユニバーサルバッグ」はベージュを基調とし、持ち手には成城石井のコーポレートカラー「ボルドーレッド」を採用している。今回のミニサイズは、ランチやちょっとした買い物などのシーンにおすすめだという。価格は税込2,750円。

成城石井「アニヤ･ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ ミニ」

〈オンラインショップでの販売〉

公式オンラインショップ「成城石井.com」では、10月13日午前10時に発売する。商品代金に加え、税込350円の送料がかかる。購入には「成城石井.com」への会員登録が必要。

〈店頭での販売〉

店頭販売は10月13日、各店の開店時間から整理券を配布のうえ販売する。24時間営業の店舗では、10月13日8時から整理券を配布。

次の以下14店舗では販売しない。販売対象外店舗＝名古屋セントラルガーデン店、横浜ランドマーク店、梅田店、Whityうめだ店、阪急三番街店、夙川店、阪急西宮ガーデンズ店、晴海トリトン店、EPICERIE BONHEUR 成城石井 大手町店、成城石井 SELECT豊橋店、成城石井 SELECTアトレ亀戸店、アトレ川崎北側改札内店、成城石井 SELECTグランデュオ蒲田西館店、イイトルミネ新宿店。

〈有料メンバー会員は先行予約が可能〉

「成城石井メンバーシップ」会員は、特典として先行予約が可能。10月6日までに入会(入会費1万1,000円)し、会員専用アプリで先行予約した人はもれなく、対象6店舗(成城店、柿の木坂店、自由が丘店、池尻大橋店、浜田山店、青葉台店)で購入できる。

