【SANDA】野沢雅子が95歳の鉄留十予役に決定！ OP＆ED映像も公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送を予定の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。大黒愛護学園の理事長・鉄留十予役は野沢雅子に決定。さらに放送に先駆けてOP＆ED映像も公開ほか、新情報が公開された。
＞＞＞OP＆EDの場面カットや鉄留十予をチェック！（写真15点）
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。TVアニメが2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送を予定している。
このたび、大黒愛護学園・理事長の鉄留十予のキャストが野沢雅子に決定、キャラクターPVも公開された。
鉄留はしわくちゃの95歳の老人で、若さを追い求める、大黒愛護学園の学園長・大渋（CV：関俊彦）とは対極の存在。公開されたキャラクターPVでは「真っ当な人間ほど大人と子どもを往復するものだよ」と諭しており、主人公・三田（CV：村瀬歩）を導く大人の一人。また、学園長である大渋との関係が気になるキャラクターだ。そんな鉄留を演じるにあたり野沢からは「身軽で強いところが小気味よく、楽しく演じた」とコメントが到着している。
さらに、放送に先駆けてオープニング映像、エンディング映像の公開も決定。オープニング映像はTVアニメ『ダンダダン』（第2期）の監督などを務めるAbel Gongoraが絵コンテを、甘浩天が演出を担当し、yamaの楽曲に合わせたクールな映像に仕上がっている。エンディング映像は本作をはじめサイエンスSARU作品のカラースクリプトを数多く手掛ける李小霏（Sophie Li）が担当し、あったかもしれない三田たちの日常を描いたハートフルな内容に仕上がっている。オープニング映像は9月28日（日）正午、エンディング映像は9月27日（土）正午にそれぞれ公開される。yama『アダルトチックチルドレン』と崎山蒼志『ダイアリー』のTVサイズもこちらで初公開となる。
そして、ChargeSPOTのサイネージに広告を出稿できるサービス「CheerSPOT」とTVアニメ『SANDA』のコラボが決定。今回公開となった鉄留のキャラクターPVに加え、三田（CV：村瀬歩）、冬村（CV：庄司宇芽香）、柳生田（CV：平田広明）、大渋（CV：関俊彦）のキャラクターPVが放映できるほか、キービジュアル3種類も広告として出稿できる。今回SANDAに出稿する人には1万円分のクーポンもプレゼントされ、出稿した方にはスマホ用壁紙がプレゼントされる他、抽選で村瀬歩（三田一重役）、霜山朋久（監督）、石山正修（キャラクターデザイン・総作画監督）のサイン入りポスターも当たる。
奇妙な大人と子どもの関係が交錯するなか、大人と子どもを行き来する三田は何を思い、どう行動するのか。いよいよ1週間後に迫る、10月3日（金）の放送に乞うご期待。
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
