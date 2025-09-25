ナナジャパ「人柱が埋まっているという話がある」北海道“幻の橋”の闇に切り込む
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
深層ドキュメンタリー系YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「タウシュベツ川橋梁SP 現地リポート 北海道開拓の礎となった犠牲者に捧げる」と題した動画を公開。北海道上士幌町に存在する「幻の橋」ことタウシュベツ川橋梁を訪れ、その美しい景観の裏に隠された日本の近代化の闇に迫った。
タウシュベツ川橋梁は、旧国鉄士幌線の廃線跡にあるコンクリート製アーチ橋。糠平湖の水位によって姿を現したり消したりすることから「幻の橋」と呼ばれ、近年ではその幻想的な姿が人気の観光スポットとなっている。しかし、その建設の背景には、「タコ部屋労働」と呼ばれる過酷な強制労働と、多くの犠牲者の存在があった。
動画では、旧国鉄士幌線の建設事情に詳しい元鉄道関係者への電話取材も敢行。関係者は、旧線の建設が囚人労働で行われたこと、そして糠平ダム建設に伴う新線への切り替え工事では「タコ部屋労働者が酷使して造った」と証言した。さらに、工事中に亡くなった労働者が「人柱」として橋の周辺に埋められている可能性も示唆。「橋のことは詳しいんだが、建設の部分はわからないと、含みのある言い方だった」と、地元でもタブー視されがちな歴史の存在をうかがわせた。
また、この歴史が観光地化によって風化しつつある現状にも言及。「（タコ部屋労働などの）闇歴史といった部分がもう抜けちゃってる」と語り、美しい橋の裏側にある事実が忘れ去られることへの懸念を示した。動画の最後で、演者の琴美さんは、この場所に眠る犠牲者たちに静かに手を合わせ、日本の発展の礎となった知られざる歴史を忘れてはならないと訴えかけた。
