「理解が追いつかない」交差点に“逆走車”ドライバーは慌てた様子なし　「怖っ！」赤信号で交差点に進入する車も…カメラが捉えた“危険な瞬間”3連発

静岡・伊東市と長野市で、道路を逆走する車が相次いで目撃された。その目を疑う危険な場面をカメラが捉えていた。

ドライバーは「慌てた様子がなく、なんとも言えない表情」

静岡・伊東市の交差点で目撃されたのは、多くの車が行き交う中、逆向きに走行する1台の黒い車。それに気が付いた白い車が慌ててスピードを緩め、よける様子も……。

目撃者は「理解が追いつかなかった…。（ドライバーは）慌てた様子がなく、なんとも言えない表情をしていた」と話す。目撃者によると、逆走車を運転していたのは50代から60代くらいの女性だったという。

その後、車は交差点を右折し、Uターンをすると走り去ったという。

逆走車が赤信号の交差点へ

“危険な瞬間”は長野市でも目撃されていた。

目撃者が信号待ちをしていると、突然目の前に現れた逆走車。

「あ！おー、逆走しとる…」

「怖っ！」

するとその直後、逆走していることに気付いたのか、赤信号の交差点に進入した。そして、正しい車線に戻り、走り去っていった。

目撃者は、「逆走しているなって気づいたなら、より危ない行動なので、赤信号無視していくとかはやめてほしい」と話す。

“逆走”バイクがあわや衝突

一方、和歌山市では、イエローカットで目撃者を追い抜き、逆走状態で走るバイクが目撃されていた。

バイクと右折しようとしていたバスがあわや衝突しそうになる場面もあった。

目撃者は、「『あ！ぶつかる！！』と思いました。バイクで事故したら大けがしますし、交通ルールを守って欲しいです」と話している。

（「イット！」9月24日放送より）