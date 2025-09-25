タレントの松村沙友理（33歳）が、9月24日に放送されたラジオ番組「フラット」（TBSラジオ）に出演。乃木坂46時代から7キロ太ったと語った。



松村沙友理が番組のゲストとして登場し、水曜パーソナリティの三田寛子が「私、いろんな“坂”のお嬢さんとお仕事させていただいて。遠巻きに見たら可愛らしいわていう感じで、もう吸い込まれるぐらい可愛くて綺麗だわ」と話し、「でもそんな可愛い沙友理ちゃん、すごいYouTube見たら大食いなんです」と話す。



松村は乃木坂46時代から、身長もあり、週2か週3でランニングをして筋トレをしていたと話すが、「今、全然、あの何にもやってなくて。でも毎日寝る前にお祈りをしてます。街歩いてても神社とか前通ったら痩せますようにって」とコメント。それでも「卒業してから結構体重はプラスで。結構太りましたね。7kgぐらい」と語った。