東京・江戸川区の路上で24日、男女3人が覆面姿の2人組に催涙スプレーのようなものをかけられ搬送されました。黒っぽい服装という2人組は、現在も逃走中です。

昼時、都内の住宅街は騒然となりました。

ボンベを背負い、ガスマスクを着けた消防隊員。担架で運ばれる男性の姿も。

24日、東京・江戸川区で男女3人が覆面姿の2人組に、催涙スプレーのようなものをかけられる事件が起きました。

■住宅街で突然…外国籍の男女3人搬送

現場は、JR小岩駅から歩いて10分ほどの住宅街。中高一貫校に隣接している通りです。

通報があったのは、午前10時すぎ。

目撃者の男性

「店の人に催涙スプレーをかけていた」

スプレーをかけられたのは、現場近くの飲食店で働く30代の男性2人と女性1人。3人とも外国籍で、目の痛みなどを訴え、病院に搬送されましたが、いずれも軽傷です。

記者

「白い車に乗っていた人を含む男女3人が、突然、2人組に催涙スプレーのようなものを吹きかけられたということです」

■黒い覆面姿の2人組が無言で…

警視庁によりますと、当時、被害者3人のうち2人は車に乗っていて、1人はそばに立っていたといいます。

そこに、黒い覆面姿の2人組が現れ、突然、無言で顔に催涙スプレーのようなものをかけたということです。2人組はその後、逃走。車内が物色されることもなかったといいます。

近隣住民は事件当時、“大きな声”が聞こえたといいます。

近隣住民

「女の子の叫んだ声」「（Q：叫んだ言葉は？）言葉はないんです。人がびっくりしたとき（の声）。あー！みたいな」

被害者3人と同じ飲食店で働く男性は…。

被害者の同僚

「朝（食材の）搬入がありまして、搬入するとき突然、2人組がきてスプレーかけられて」

被害者が乗っていた白い軽自動車は、商品の仕入れなどで使っていて、その最中にスプレーをかけられたということです。

■江戸川区では5日前にも

“催涙スプレー”による事件は、5日前にも…。

先週19日の金曜日、同じ江戸川区で人材派遣会社社長の男性が、2人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられる事件が発生。

現金5000万円を銀行から引き出したところを狙われましたが、男性が抵抗したため、何も奪わずに逃走しました。

今回も、江戸川区で発生した“催涙スプレー”をかけられる事件。

警視庁によりますと、2人組は黒っぽい上下の服で白い乗用車に乗り逃走したとみられ、警視庁が傷害事件として行方を追っています。