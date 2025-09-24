

©松竹株式会社

歌舞伎を映画館で楽しむ映像コンテンツ「シネマ歌舞伎」。来年1月に公開となる最新作『歌舞伎ＮＥＸＴ 朧の森に棲む鬼』の予告編が、本日公開された。

本作は劇団☆新感線の数々の名舞台を手掛けてきた脚本家〈中島かずき〉と、演出家〈いのうえひでのり〉による新作歌舞伎を映画化した作品。松本幸四郎と尾上松也、それぞれ主演をつとめた「幸四郎版」「松也版」の2バージョンが連続公開される。

主演違いの２バージョンを連続公開するのは、20年のシネマ歌舞伎史上初めてのことだ。

悪の魅力がほとばしる予告編、遂に解禁

解禁となる予告編は、主人公・ライが、妖しい朧の森の魔物たちに力を与えられ、人生が狂い始める様子から始まる。底知れぬ欲望に捕らわれ、狡猾な詭弁で人々を騙し、底辺から王座を狙うライ。成り上がるほど悪の深みへと堕ちていく様を描いている。

ライの行きつく先は、栄華か、それともー。

予告編では、アクション満載の爽快な疾走感と、シェイクスピアが描いた世紀の大悪党「リチャード三世」などに着想を得た悪役主人公・ライの危険な魅力、そして幸四郎が演じる「ライ」と松也が演じる「ライ」の味わいの違いを伝えている。

幸四郎は歌舞伎俳優として初めて劇団☆新感線に参加し、「阿修羅城の瞳」「髑髏城の七人」などで度々主演。幸四郎の姿に憧れていたという松也もまた、劇団☆新感線☆RS「メタルマクベス」disc2で主演した。歌舞伎にとどまらずストレートプレイやミュージカル、映画にドラマなどマルチな才能を発揮し、劇団☆新感線とも所縁の深い2人が演じるライに注目しよう。

予告編は、なんと全5パターン。9月26日(金)より上映映画館ほかで順次上映される。

ムビチケの絵柄は２種！セット購入で数量限定特典も

当日一般料金よりお得な特別鑑賞券〈ムビチケカード〉（税込1,900円）は、東劇含む上映映画館、歌舞伎座、新橋演舞場、大阪松竹座、南座ほかで好評発売中。

絵柄は２種から選べて、絵柄に関わらず幸四郎版／松也版のどちらにも使用可能だ。



さらに、２種のムビチケをセットで同時に購入すると、セット購入特典としてポストカードがプレゼントされる。



◆価格(税込)：１枚1,900円

◆販売場所：上映映画館（一部除く）、歌舞伎座、新橋演舞場、南座、大阪松竹座、メイジャー（前売券通販サイト）、MOVIE WALKER STOREにて

※歌舞伎座、新橋演舞場、大阪松竹座、南座は切符売場にて販売。決済方法は現金のみ。

◆販売期間：①幸四郎版絵柄 ２０２６年１月１日（木）まで

②松也版絵柄 ２０２６年１月２２日（木）まで

数量限定なので早めにチェックして、公開に備えよう。

（文：エントレ編集部）

STORY いつとも知れぬ戦乱の世。

とある島国の深い《オボロの森》の中、野良犬のごとく屍の山を漁る男が一人。

その名は《ライ》。

落武者狩りで屍から金品を奪っていたところに《オボロの魔物》が現れ、

《ライ》の奥底にある欲望を呼び覚ます。 それは、この国の王座を我がものにすること―― 魔物が与えた〝オボロの剣〟は《ライ》の舌に合わせて動き、人を斬っては赤い血の雨を降らす。

この出会いこそが破滅の始まりだった――。