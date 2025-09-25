¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¿áÂØÀ¼Í¥¿Ø¡¢°ìµóÈ¯É½ ¨¡ ±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¤éMCU¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë
2025Ç¯9·î24Æü¤è¤ê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Þー¥Ù¥ë°Û¿§¤Î¿·¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¤è¤ê¿áÂØÀ¼Í¥¿Ø¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¥¹¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Î¥¼¥Ö¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡£¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤¬¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀäË¾¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢À¸Â¸¼Ô¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤ÈÀï¤¤ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥½ー¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ç¤Ï¡È¥Ë¥åー¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤ò·ëÀ®¤·¤¿¥¨¥ìー¥Ê¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢US¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¡¹¤Î¼ç¿Í¸øºîÉÊ¤Ç¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¥Òー¥íー¥Ç¥Ó¥åー¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¢¥ß¥º¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ïー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
MCU¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¿áÂØÀ¼Í¥°ìÍ÷
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
½Ð±éºîÉÊ
¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó / ¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー
±ÝÌÚ½ßÌï
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É
¥½ー
Æ£°æ·¼Êå
¡Ö¥½ー¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É
¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó / ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥°
ÌÚÆâ½¨¿®
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É
¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á / ¥ï¥ó¥À¡¦¥Þ¥¥·¥â¥Õ
¹ÔÀ®¤È¤¢
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥ï¥ó¥À¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É
¥¨¥ìー¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï
ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¡¢¡Ø¥Ûー¥¯¥¢¥¤¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù
¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó / ¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥·¥ç¥¹¥¿¥³¥Õ
ÂçÄÍÌÀÉ×
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù
US¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È / ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥«ー
¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù
¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー
¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù
¥ß¥º¡¦¥Þー¥Ù¥ë / ¥«¥Þ¥é¡¦¥«ー¥ó
¾¾²¬ÈþÎ¤
¡Ø¥ß¥º¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¥º¡Ù¤Ê¤É
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ïー¥È / ¥ê¥ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ïー¥È¡Ù
¥ô¥¡¥ë¥¥êー
Âô¾ë¤ß¤æ¤
¡Ö¥½ー¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù
¥±¥¤¥È¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×
¼ï粼ÆØÈþ
¡Ø¥Ûー¥¯¥¢¥¤¡Ù¤Ê¤É
¥ª¥³¥¨
ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É
¥¦¥§¥ó¥¦ー
»³Ï©ÏÂ¹°
¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù
¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Á¥§¥ó
¥Ë¥±¥é¥¤¡¦¥Õ¥¡¥é¥Êー¥¼
¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù
¥á¥êー¥Ê¡¦¥ô¥©¥¹¥È¥³¥Õ
Åò²°ÆØ»Ò
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù
¥Ð¥í¥ó¡¦¥¸¥â
ÃæÂ¼¾Ï¸ã
¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù
¥Ö¥ì¥¤¥É
ËÜºî¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥Àー¥Ð¥¦¥à¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡Ù¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éÁÔÂç¤Ç¡¢¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¢¤ë¡È´õË¾¤ÈÀäË¾¡É¤Î¥Æー¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¥¹´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Þー¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³§³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤¬NO¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸Â³¦¤Ê¤·¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼«Í³¤µ¤¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¯¤¤¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Þー¥Ù¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡Ù¤Ï2025Ç¯9·î24Æü(¿å)¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£