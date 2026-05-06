ドジャース大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地ヒューストンでのアストロズ戦に投手専念で先発し、とんでもないスイーパーを披露した。衝撃のボールが投じられたのは０―２で迎えた５回二死一、三塁だった。３点目を許したくない場面でアルトゥーベと対戦し、カウント２―２。その６球目は外角のボールゾーンに鋭く曲がっていくスイーパーで、右打者のアルトゥーベのバットは止まらず、そのまま空を切った。大