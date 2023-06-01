その後、ドル円は１５７．６５円近辺での推移となっている。日本の当局の為替介入でドル円には双方向リスクが再び意識されるようになったものの、円安基調そのものは変わっていないとの指摘が出ている。 今回の介入でドル円は１６０円超から１５０円台半ばまで下落し、この水準で当局が介入に踏み切るとの認識が市場に定着した。結果、市場参加者はこれまでのように勢いに乗ったドル買い・円売りポジションを取りづらくはな