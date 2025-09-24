Portugal. The Manが、ニューアルバム『SHISH』を11月7日にリリース。あわせて本作の収録曲から先行シングル『Tanana / Mush』をリリースした。

アルバム『SHISH』は、挑戦と進化を体現するPortugal. The Manを映し出す作品に。この夏リリースされたサプライズEP『uLu Selects Vol. 2』は、容赦なくむき出しの感情を音に刻み込んだ作品だったが、新作『SHISH』では、さらに深く本質をさらけ出し、全10曲を通じて不安や脆さに真っ向から挑みつつ、Portugal. The Manにしか表現できないひねりの効いたポップセンスを存分に発揮している。

彼らは新作を携え、『デナリ・ヘッドラインツアー』を開催。ツアーは11月6日にポートランドでスタートし、シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ボストン、ニューヨーク、ワシントンD.C.、12月のオースティン公演まで続き、その後2026年初頭にヨーロッパ／UKツアーの日程も発表されている。

・フロントマン ジョン・ガーリー コメント（アルバム『SHISH』について）

アルバム全体に通じるテーマは、人生を築き、人を支え、土地を手に入れ、長く続く何かを育てること。あきらめず、もっと望み、そのために闘え、というシンプルなメッセージだ。先行シングル“Tanana”は、世代を超えた悲しみを歌い、不安定な世界の中で儚い意味を探し求めているんだ。

（文＝リアルサウンド編集部）