祇園のママに聞く！ 京都で「おはぎ」買うならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は京都で「おはぎ」を買うのにおすすめのお店2軒です。

〈教えて！ 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい！ そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

「おはぎ」買うなら？

京都はおいしい和菓子の宝庫。その中でも秋のお彼岸の時期に欠かせない「おはぎ」をいただくと、季節の移り変わりを感じますよね。

今回はとっておきの「おはぎ」を宏美ママに教えてもらいました。

白（祇園四条）

1軒目は祇園四条駅から徒歩5分、初音小路にある「白（ハク）」。2018年オープンと京都では新しいお店ですが、「おはぎ」をはじめとする和菓子の上品なおいしさにリピーター続出の人気店です。

外観 写真：お店から

宏美ママ

もち米と、和三盆糖で炊かれた粒餡のおはぎが竹皮の籠に6個入り。優しい甘さで軽やかどす。予約が確実。

「おはぎ」6個入 2,200円 写真：お店から

宏美ママ

お茶をいただきながらお品を待ちます。他のお菓子やむしやしないも洗練されたものが並んでいて、おつかいもの、自宅用に買いたいものばかり！

内観 写真：お店から

小多福（祇園四条）

＜店舗情報＞◆白住所 : 京都府京都市東山区祇園町南側570-210TEL : 075-532-0910

2軒目は同じく祇園四条から徒歩10分ほどにあるおはぎ専門店「小多福」。12種類のオリジナリティあふれるおはぎがそろいます。

小多福のまごころセット（12種・箱入り）3,090円 写真：お店から

宏美ママ

小ぶりでまん丸なおはぎは常時12種類置いたはります。粒あん、こしあん、きなこ、ごまの定番以外は月替わりで、9月は和栗、ラムレーズン、ピスタチオなど！

贈り物にもピッタリ！ 写真：お店から

宏美ママ

創業者の女将さんから引き継がはったお豆腐屋さんが母体なので、濃厚な豆乳の京抹茶ラテも人気どす。水、金、土、日が営業日ですが、詳しくはサイトを。

外観 写真：お店から

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆小多福住所 : 京都府京都市東山区下弁天町51-4TEL : 090-7908-5111

古川宏美（宏美ママ）

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ（4代目の現在は紹介制のお座敷バー）。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇（歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々）。

文：古川宏美・食べログマガジン編集部

※価格は全て税込







