¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡×¤ò9·î24Æü17»þ¤è¤ê°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤ÇºÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£1·èºÑ¤¢¤¿¤ê30²ó¤Þ¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£A¾Þ¤Ë¤Ïº¸¼ê¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡¢B¾Þ¤Ë¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙÏÓ¤òÌÄ¤é¤¹Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÎ©¤Á»Ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¥Þ¥ó¡×¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÀªÂ·¤·¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¡×¤ä¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖSOFVIC¤Á¤å¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö°Ëâ¾·³ MASTERLISE¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A¾Þ ¥¥óÆù¥Þ¥ó MASTERLISE
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó23cm
B¾Þ ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¥Þ¥ó MASTERLISE
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
C¾Þ ¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó100cm
D¾Þ SOFVIC¤Á¤å
Á´4¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm
E¾Þ ¥¸¥ã¥¬ー¥É¥¿¥ª¥ë
Á´7¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó20cm
F¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´23¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó10cm
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ °Ëâ¾·³ MASTERLISE
¥µ¥¤¥º¡§Ìó25cm
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Ö°Ëâ¾·³ MASTERLISE¡×¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬È¯ÇäÆü¤«¤é12·îËöÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
¢¨Ä©Àï»þÅÀ¤ÇÅöÁª¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¿ô¤ÏÅ¹Æ¬¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î¹ç»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ °Ëâ¾·³ MASTERLISE¡×¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯4·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¸¢Íø¤ÏËÜ´ü´Ö¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(C)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥óÆù¥Þ¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£