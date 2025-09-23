この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「自由過ぎる年下インコにジャンボ君の対応が紳士すぎる【仲良しインコ】」を公開。動画では、自由奔放なセキセイインコのひなちゃんに対し、ジャンボセキセイインコのつっきー君が見せる紳士的で大人な対応が話題となっている。
飼い主の手の上で、黄色いセキセイインコのひなちゃんが、ジャンボセキセイインコのつっきー君を遊びに誘い始めるのだが、お顔をつつかれ続けるもつっきー君の「やめて」の表現がなんとも優しい。
ひなちゃんはその後も「ともだちだって」「ほっぺちゃんちゃんだから」など、夢中でおしゃべりを続けるも、ひなちゃんのことが大好きなつっきー君は怒ることなく始終静かにその様子を見つめている。
ひなちゃんがその場を離れると、今度は飼い主がおもちゃを差し出して遊ぼうと試みるも、つっきー君は「もうちょっと ご飯たべてからでいいか？」と、はっきりとした口調で断る大人な場面も。
その間、ひなちゃんは棚の上に移動し、容器に入ったおやつをこっそりつまみ食い。自由気ままな行動に、つっきー君は驚いたような表情を見せていた。
この投稿には「お笑いコンビみたい」「つっきー君は天才かも」「おしゃべり上手なふくふく姿が可愛い」など、絶賛のコメントが寄せられれている。マイペースなひなちゃんと、優しく見守るつっきー君の微笑ましいやり取りが綴られた動画となっている。

飼い主には饒舌なインコ、好きな子の前では一変⁉︎まさかの状態に

「取って」と言いながらほっぺを差し出すも…。インコの可愛すぎるツンデレ

投薬を頑張るインコ、相棒インコが見せた優しい言葉に心打たれる人続出
