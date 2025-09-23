朝ドラ『あんぱん』作曲家の頂点から突然の別れ…いせたくや（大森元貴）のモデル・いずみたくの生涯

朝ドラ『あんぱん』には、実在した人物をモデルとした登場人物が数多く登場します。

作曲家・いせたくや（演：大森元貴さん）もその一人です。

いせたくやのモデルとなったのは、昭和に実在したいずみたくです。いずみたくは演劇や音楽に親しみ、作曲家を天職として活動していきます。

生い立ちと陸軍将校への道

昭和5（1930）年1月20日、東京都荒川区（あるいは旧下谷区（現在の台東区）谷中）で、いずみたく（本名 今泉隆雄）は生を受けたといいます。

荒川区や旧下谷区は、いわゆる下町でした。東京でありながら、どこかのんびりとした環境で幼少期を送ったようです。

いずみたくが生まれ育った時代は、愛国心が叫ばれる時代でした。

彼も周囲から影響を受けたのか、仙台陸軍幼年学校に入校。親元を離れて全寮制の寄宿舎に入ります。

幼年学校卒業者は、そのまま陸軍士官予科学校に進み、将来の陸軍将校（幹部）候補となる予定でした。

昭和20（1945）年、日本は終戦。将来を夢見ていた、たくの運命も大きく変わることとなりました。

陸軍予科士官学校の跡。「振武台」の名前を与えられていた。

演劇と音楽の道への船出

戦後、いずみたくは東京に戻り、新たな道を歩み始めます。

たくは、東京府立第五中学校に編入。昭和21（1946）年には開校されたばかりの鎌倉アカデミア演劇科で学び始めます。

昭和25（1950）年には舞台芸術学院演劇科を卒業。しかしこの頃には、すでに音楽への道を見定めていたようです。

たくはダンプの運転手をしながら、作曲家・芥川也寸志に師事。作曲家への道を歩み始めました。

さらに三木鶏郎の冗談工房に参加。トリローグループの一員として、放送・CMの現場で作曲の腕を磨きました。

昭和30（1955）年、いずみたくは朝日放送「ホームソング・コンクール」でグランプリを獲得。プロの作曲家としての歩みを決定づけました。

彼のモットー「歌はドラマである」は、のちのミュージカル創作と商業音楽を橋渡しするキーワードになった。初期から一貫して、街と人の息遣いを素材に、旋律を物語として立ち上げるスタイルが形成されていく。

鎌倉アカデミアの跡地。わずか4年半で閉鎖した。

大衆歌とミュージカルの頂点

やがて、いずみたくに運命的な出会いが訪れます。

昭和35（1960）年、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』（同名の曲の作曲はいずみたくが担当）の制作が決定。その制作現場において、同名の曲の作詞者・永六輔から、やなせたかしを紹介されたのです。

翌昭和36（1961）年、たくはやなせたかしの作詞で『手のひらを太陽に』を作曲。次の年の昭和37年（1962）には、NHK『みんなのうた』で放送されて子供達に人気を博しました。

やなせたかしとの出合いによって、お茶の間にいずみたくの名前が轟いた瞬間です。

昭和38（1963）年には、作曲した『見上げてごらん夜の星を』が坂本九の歌唱で大ヒットを記録。たくは、日本レコード大賞の作曲賞を受賞するに至ります。

名実ともに、日本一の作曲家に登り詰めた瞬間でした。

しかしたくは、それで慢心することはありません。

「チョコレートは明治」や「伊東に行くならハトヤ」などのCM音楽を担当。歌謡曲では「恋の季節」や「夜明けのスキャット」、「いい湯だな」などで大ヒットを続け様に出しました。

舞台面では、六本木に小劇場「アトリエフォンテーヌ」を開設。自作ミュージカルの実験拠点とします。

昭和51（1976）年、同劇場でやなせたかしの手がけた舞台「怪傑アンパンマン」が上演。たくは制作として携わりました。

国民的作曲家となりながらも、たくは歩みをとめません。

昭和52（1977）年、ミュージカル専門の劇団イッツフォーリーズを創設。『洪水の前』『歌麿』などで芸術祭諸賞・紀伊國屋演劇賞特別賞を受け、歌謡・舞台の両輪で「大衆芸術をつくる作曲家」の姿を確立しました。

参議院議員としての3年と、突然の別れ

作曲家として不動の地位を築いたいずみたくでしたが、次の目標ができていました。

昭和61（1986）年、第二院クラブから参議院比例区に出馬。落選したものの、平成元（1989）年に同党の青島幸男が辞職したことで繰り上げ当選を果たしました。

音楽の第一線にいた彼にとって、特に重視したのが文化・教育政策に関わる審議です。

当時の日本は、世界第2位の経済大国でした。しかしたくは、国の文化・芸術への予算配分が十分でないとして、予算増額を訴えます。

自分の道を歩んでいたたくでしたが、残された時間はわずかでした。

参議院議員の任期途中の平成4年5月11日、いずみたくは病没。享年62。

一世を風靡した大作曲家でありながら、決して人々の求めるものを忘れず、常に新しいものを追い続けた生涯でした。