【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
身近な場所で恋が芽生えそう
日常のなかにあるやさしさが、恋愛運アップのカギ。フリーの人は、バイト先や学校、顔見知りの人と恋が始まりそうな予感。
さりげない気遣いやありがとうのひと言がきっかけになりそう。
カップルは、ヘルシー生活を意識することで愛の温度が高まるとき。お弁当を作ったり、思いやりを持つことが2人をより熱くさせます♡
今月のLOVEラッキーデー
10/7、10/15
全体運もチェック！
パートナーシップを通じて成長できる時期。人との出会いや関わりが増えるし、積極的に新しい価値観に触れることで、視野もチャンスも広がります。単独行動で突っ走らずに、協調性とバランス感覚を大切にして。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni