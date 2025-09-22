【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★☆☆

身近な場所で恋が芽生えそう

日常のなかにあるやさしさが、恋愛運アップのカギ。フリーの人は、バイト先や学校、顔見知りの人と恋が始まりそうな予感。

さりげない気遣いやありがとうのひと言がきっかけになりそう。

カップルは、ヘルシー生活を意識することで愛の温度が高まるとき。お弁当を作ったり、思いやりを持つことが2人をより熱くさせます♡