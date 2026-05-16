三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第63回では、買収した企業の旧経営陣を残す意味について解説する。社長を「追放」しないワケいよいよ中国に工場を立ち上げることになったアパレル企業・T-BOX。主人公・花岡拳は、生産部門のナンバー2である弥生を引き連れ、中国へと出張する。そんな花岡の留守をぬ