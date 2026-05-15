神奈川県藤沢市で当時1歳11か月の男の子を浴槽に沈め殺害したとして、35歳の母親が逮捕・起訴されたことがわかりました。横浜地検によりますと、逮捕・起訴された地方公務員の鈴木真理子被告（35）は去年5月、神奈川県藤沢市の自宅で、殺意をもって当時1歳11か月の息子を浴槽に沈めて殺害した罪に問われています。息子は搬送先の病院で死亡し、死因は溺れたことによる低酸素脳症でした。鈴木被告については、警察が今年2月に殺人の