『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。アニメ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が劇場公開されることが発表された。【動画】気になる！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、