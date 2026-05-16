5月15日、「皇族数確保をめぐる与野党全体会議」が開かれた。各党・会派の見解が出揃い、議長らがめざす「今国会中の皇室典範改正」に一歩進んだ。近日中に、“歴史的な変更”は起きるのか。そもそも、いま何を話し合っているのか？前提には、皇室のどんな状況があるのだろうか？【写真を見る】【特集】天皇はなぜ男性だけ？ “皇族数確保”議論のゆくえは… 2つの案が通ったその先皇室の現在地“2つの案”が通ったその先皇室を