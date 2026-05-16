CHOCOLATE Inc.が企画・制作のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』がついにテレビシリーズ化。2026年7月4日（土）より、カンテレ・フジテレビ系列『土曜はナニする！？』内にて、毎週土曜に放送される。＞＞＞『パンの赤ちゃん』場面カットをチェック！（写真10点）『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描く作品。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テ