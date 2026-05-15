2025年度新車販売台数において、ホンダの軽自動車「N-BOX」は19万8893台で5年連続の首位を獲得。日本で一番売れたクルマとなった。5月21日頃に国内で発売を予定している新EV「Super-ONE（スーパーワン）」も、発売前にもかかわらず「5月上旬時点の受注は電気自動車では異例なほど好調だ」（販売店）という。しかし、全車種の合計販売台数で見るとホンダの印象は変わる。2025年度の国内新車販売台数の1位は147万4659台のトヨタで、2