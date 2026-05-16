栃木県上三川（かみのかわ）町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、栃木県警は１６日、相模原市の職業不詳の少年（１６）を強盗殺人容疑で逮捕した。この事件を巡って同容疑で逮捕されたのは、いずれも同市の１６歳の男子高校生と自称男子高校生に続いて３人目。発表によると、３人は何者かと共謀し、１４日午前９時２５分頃、同町上神主の男性方に侵入して金品を物色中、男性の妻（