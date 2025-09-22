Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月22日は、掃除機のメンテナンスやゴミ捨ての手間から解放されるAnker（アンカー）の「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」がお得に登場しています。

ペットを飼っている人や子育て・仕事で忙しく過ごしている人におすすめのロボット掃除機が驚きの50%オフで登場していますよ。

■この記事で紹介している商品

毛がらみ除去でお手入れの手間を削減！ Ankerの「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」がお得に販売中

Anker（アンカー）の「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」は、独自の毛がらみ除去システムを搭載。

メインブラシが前方と後方に回転。ブラシガードに内蔵されたクシが絡まった髪の毛やペットの毛、糸くずをほぐしながら取り除き、吸引力の低下を防ぎます。

Image: Amazon

また、ホコリやゴミを逃さない高密度でやわらかいメインブラシは毛が絡みにくいV字型を採用しており、お手入れやメンテナンスの負担を軽減。

カーペットに入り込んだホコリや毛はなかなか取り除きにくいもの。清潔な環境の維持をサポートします。

4000Pa×2のデュアルタービンで髪の毛から食べこぼしまでしっかり取り除きます！

タービンを本体左右に2つ搭載。4000Pa×2のパワフルな吸引力で床に落ちているゴミをしっかり吸い取ります。

ホコリや髪の毛だけでなく、砂や子どもが落とした食べかすなども残さず清掃可能です。

Image: Amazon

強力吸引に加えて、水拭き機能も搭載。床材や汚れに合わせて水量を3段階に調整してくれる優れモノ。

脱衣所やキッチンなど汚れやベタつきが気になる床もキレイに保ってくれますよ。

高さ19mmまでの段差にも対応。カーペットを敷いていたり、敷居や段差が多い家でも問題ありません。

部屋ごとに掃除のカスタマイズが可能。高い静音性のおかげで就寝中の掃除もOKです！

優秀なiPathレーザー・ナビゲーションにより、リアルタイムで掃除経路を設計。最適なルートを学習し、効率的な掃除をサポートします。

Eufyアプリから進入禁止エリアや特定の場所を集中的に掃除するなど掃除のカスタマイズが自由自在。

部屋ごとに吸引力や水拭きの有無も選択できるので、用途に応じた柔軟な掃除が可能です。

Image: Amazon

設置場所に困らないコンパクトな自動ゴミ収集ステーション付き。ゴミ捨て作業が約2か月に1回に減るのも嬉しいポイントです。

長寿命バッテリーにより、最大180分も連続で稼働できます。

静音モードでは約58dBと、電子レンジの稼働音と同じくらいの静音性を実現。就寝中でも使いやすい便利なロボット掃除機が今だけ半額で購入できるチャンスですよ！

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット 掃除 機) カー ペット 34,990円 （50％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

